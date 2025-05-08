Чем закончился сериал «Рикошет»?

Наш ответ:

«Рикошет» — российский криминальный сериал, выходящий на телеканале НТВ. Проект насчитывает два сезона. Первый вышел в 2019 году, а второй — в 2022 году. Главным героем выступает мужчина по имени Денис, который в 90-х инсценировал свою смерть. Когда же умирают его родители, Денис возвращается в родной город Анинск с новыми документами и вскоре оказывается вовлечен в местные криминальные дела. Денис решает, что единственный способ искупить прошлое — защитить свою сестру и дать отпор преступности.



В концовке первого сезона в решающей схватке с Седовым, которого в итоге задерживают, Денис получает серьезное ранение. Кира везет его, истекающего кровью, в больницу. Во втором сезоне выясняется, что Денису удалось выжить. Оправившись, он возобновляет борьбу с криминалом. Главные герои затаились в городе Глебске, время от времени возвращаясь в Анинск. Завершилась эта история счастливо — Денис едет в Москву, чтобы воссоединиться с Кирой.