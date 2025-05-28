Чем закончился сериал «Рассказ служанки»?

Наш ответ:

«Рассказ служанки» — американский антиутопический сериал, в основу которого лег одноименный роман Маргарет Этвуд. Последний эпизод шестого и заключительного сезона вышел 27 мая 2025 года.



В предпоследней серии шестого сезона показано, как группа повстанцев «Мэйдэй» при поддержке военных сил США вступает в битву с армией тоталитарного государства Гилеад и в итоге одерживают победу, освобождая Бостон. Город вновь становится американским. Действие заключительного эпизода разворачивается спустя 19 дней. Служанка Джанин, страдавшая на протяжении всего сериала, наконец вырывается из Гилеада. Она воссоединяется со своей дочерью. Это событие трогает Джун до глубины души и вновь напоминает ей о ее собственной дочери Ханне, которая уже много лет находится под влиянием Гилеада.



Кроме того, Джун и Люк решают полюбовно расстаться, потому что борьба с Гилеадом кардинально поменяла их как личности. При этом они клянутся, что останутся частью движения сопротивления. Также Джун прощается с Сереной, которая отправляется жить в лагерь для беженцев вместе со своим новорожденным сыном Ноа. Серена признается, что ей стыдно за те муки, которым она подвергла Джун. Джун наконец принимает извинения Серены.



Становится известно, что Эмили, выведенная из сюжета в четвертом сезоне, последние семь месяцев боролась с Гилеадом в Бриджпорте, штат Коннектикут.



В финальной сцене Джун посещает руины старого дома Уотерфордов, где она начинала работать в качестве служанки.