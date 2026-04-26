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Чем закончился сериал «Рапунцель: Новая история»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

Мультсериал завершился 1 марта 2020 года масштабным 90-минутным финалом под названием «Plus Est En Vous» (французское выражение, означающее «В тебе есть нечто большее»). Всего в сериале 3 сезона и 68 серий (включая пилотный фильм «Рапунцель: Счастлива навсегда»).

В финале Рапунцель собирает жителей Короны, чтобы отвоевать королевство у Кассандры, которая завладела силой Лунного камня. Вариан находит чертежи древней машины Деманитуса — устройства, способного остановить главную злодейку — демоническую колдунью Зан Тири.

Кульминация: Зан Тири обманывает и Рапунцель, и Кассандру, забирает себе силу и Лунного камня, и Солнечной капли, превращаясь в гигантского демона. Рапунцель и Кассандра объединяются, чтобы её победить. Кассандра жертвует собой, но Рапунцель оживляет её при помощи исцеляющей песни — точно так же, как в оригинальном фильме она спасала Юджина.

После победы Кассандра уходит из Короны, чтобы найти собственный путь. Вариан становится Королевским инженером и наконец-то проводит в Корону горячую воду (его мечта с первого эпизода). А Юджин делает Рапунцель предложение в лодке посреди озера — на том самом месте, где они влюбились друг в друга в оригинальном мультфильме. Рапунцель, разумеется, говорит «да». Финал напрямую подводит к короткометражке «Рапунцель: Свадебный переполох», где мы видим их свадьбу.

 

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Рапунцель: Новая история
Рапунцель: Новая история приключения, детский, фэнтези
2017, США
7.0
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