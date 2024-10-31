Меню
Чем закончился сериал "Против всех"?

Олег Скрынько 31 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Против всех» еще не завершился и продолжает интриговать зрителей стриминга Start. На экраны уже вышли два сезона, а третий стартует 15 ноября — ожидается еще больше острых конфликтов, отличных шуток и напряженной драмы.

В центре сюжета — Захар Занозин, прозванный Дедом, человек с неуступчивым характером и богатой историей. Его деревенский дом в Смоленской области стоит с тех времен, когда окрестности окружали густые еловые леса. Теперь вокруг — современные ЖК, а соседи из высоток ЖК «Смоленская Бавария» требуют снести его «халупу», чтобы обустроить парковку. Для детей и внуков Захара снос дома — это шанс обзавестись отдельными квартирами и жить своей жизнью, но Дед не намерен отступать. Его предки уберегли дом от разрушения в войну, и теперь он сам готов стоять до последнего.
 

