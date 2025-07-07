Меню
Чем закончился сериал "Последняя статья журналиста"?

Чем закончился сериал "Последняя статья журналиста"?

7 июля 2025
Наш ответ:

«Последняя статья журналиста» - сериал 2018 года, вышедший на канале НТВ. Сюжет у детективной драмы оказался непредсказуемым. Рассказываем, чем все завершилось:

В финальной серии каждый, кто участвовал в заговоре против Олега Верховцева, получил по заслугам. Месть стала его главным оружием — враги сами уничтожили друг друга, а некоторых ждёт тюрьма после ареста. Теперь Олег начинает новую жизнь: он остаётся с Вероникой, и пара планирует свадьбу. Вернувшись в газету, где когда-то работал, он выкупает здание и увольняет директора, который даже после оправдательного приговора продолжал писать против него. Сын Олега, живший в деревне после гибели Полины и Игоря, теперь с отцом в городе. Но главный поворот — настоящим убийцей оказался вовсе не тот, кого подозревали. Им стал друг Олега, фотограф Слава, который совершил преступление на почве ревности. Сын Елизарова не был убийцей, но в финале его отец застрелил его, а затем покончил с собой. Сережу тоже убили, поставив точку в этой кровавой истории.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последняя статья журналиста
Последняя статья журналиста криминал, детектив
2018, Россия
0.0
