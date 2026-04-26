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Чем закончился сериал «Подпольная империя»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

Сериал завершился в октябре 2014 года после 5 сезонов (56 серий). Финальный эпизод — «Эльдорадо».

Действие 5-го сезона перенесено в 1931 год — эпоху Великой депрессии. Сухой закон заканчивается, и бутлегерский бизнес Наки Томпсона теряет смысл. Он пытается провернуть последнюю крупную сделку с акциями, обеспечивает деньгами брата Илая, навещает Джиллиан в психиатрической больнице и, по сути, готовится уйти на покой.

Параллельно Лаки Лучиано захватывает власть в организованной преступности, создаёт «Комиссию» — единый орган управления мафией — и приказывает убить Нарциса. Аль Капоне предстаёт перед судом за уклонение от налогов.

А Наки погибает. Его застреливает прямо на променаде молодой парень Джо Харпер — тот самый, которому Наки покровительствовал на протяжении сезона. В финальные минуты выясняется, что Джо Харпер — на самом деле повзрослевший Томми Дармоди, сын Джимми Дармоди, бывшего протеже Наки, которого тот убил ещё во 2-м сезоне.

Весь финальный эпизод перемежается флэшбеками в юность Наки, показывая его первородный грех — момент, когда молодой и амбициозный шериф отдал 13-летнюю Джиллиан Коммодору в обмен на карьерное продвижение. Этот поступок запустил цепочку трагедий, которая в итоге и настигла его. Наки застрелен в тех же местах, где когда-то начал свой путь наверх — и тем же способом, каким он сам убил Джимми.

Пожалуй, самая светлая нота финала — Маргарет, бывшая жена Наки, которая к этому моменту стала успешной и независимой деловой женщиной.

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Подпольная империя
Подпольная империя драма, криминал
2010, США
8.0
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