Чем закончился сериал "Под прикрытием"?

Наш ответ:

Артур объявляет о планах жениться на Кире, и Хромов предупреждает, что Кубу арестуют после свадьбы. Олега переводят в другой отдел с новыми документами, а Куба дарит Кире и Артуру дом. Артур, разочарованный, напивается в ресторане и разглашает секреты, за что Олег бросает его в море. Протрезвев, Артур признается, что ему тяжело отправить за решетку отца любимой.



Олег обнаруживает, что Хромов сливал информацию рейдерам, и сообщает ему. Хромов предлагает ему долю, но угрожает Верой, если Олег откажется. На свадьбе Артура и Киры появляется Алла и сообщает, что Хромов поехал завербовать Кубу. Хромов предъявляет Кубе ордер на арест и сообщает, что Артур — сотрудник госбезопасности. Куба не верит, но соглашается на сотрудничество, выхватывая пистолет из тайника. В перестрелке Артур и Хромов ранены, Куба и его сын убиты. Кира едет с Артуром в больницу, а Алла сообщает Олегу, что Хромов в критическом состоянии и, вероятно, не выживет.