Чем закончился сериал «Почти семейный детектив»?

Олег Скрынько 17 мая 2024 Дата обновления: 17 мая 2024
Наш ответ:

«Почти семейный детектив» — российский мини-сериал из четырех эпизодов, премьера которого состоялась в 2019 году. По сюжету автор детективных романов Ганна уже долгие годы влюблена в преуспевающего книгоиздателя Илью Галицкого. 10 лет назад они были любовниками, но Ганна решила разорвать отношения, чтобы не делить Илью с его женой Миленой. Кроме того, Ганна забеременела и родила сына Вову. Когда становится известно, что Илью обвиняют убийстве Валентина Ванюшина, который был любовником Милены, Ганна решает ему помочь и берется самостоятельно расследовать это дело. В концовке выясняется, что Валентин был убит владельцем ценной картины Павлом во время ссоры. Следователь Дмитрий вместе с Ганной и Ильей через женщину, купившую картину на аукционе, выходят на того, кто организовал всю аферу — этим человеком оказывается Андрей Карпович, друг матери Ильи. С Ильи снимают обвинения. Ганна остается с ним, они собираются пожениться.

