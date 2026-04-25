Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Песочный человек»?

Чем закончился сериал «Песочный человек»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Сериал «Песочный человек» по комиксу Нила Геймана завершился на втором сезоне. Первый сезон вышел в августе 2022 года (11 серий), второй и финальный — в июле 2025 года. Изначально планировалось больше, но сериал закрыли после двух сезонов.

Первый сезон заканчивается тем, что Морфей побеждает Коринфянина (кошмарного серийного убийцу) на съезде маньяков, а проблема с Вихрем — Роуз Уокер — решается благодаря самопожертвованию её прабабушки Юнити. Морфей понимает, что за всем этим стоит Желание — одна из Бесконечных, его собственная сестра. В финальной сцене Люцифер начинает строить планы мести Морфею за прошлое унижение.

Во втором сезоне история сжимает несколько арок из комикса и доводит до логического завершения путь трансформации Морфея — от бездушной сущности к чему-то более человечному. По отзывам критиков, финал получился достойным, хоть и заметно, что материала хватило бы на три сезона.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Песочный человек
Песочный человек драма, фэнтези
2022, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает
Скажете это гаишнику – 45 000 рублей вместе с правами улетят в трубу: 3 коварные фразы
Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше