Чем закончился сериал «Песочный человек»?

Сериал «Песочный человек» по комиксу Нила Геймана завершился на втором сезоне. Первый сезон вышел в августе 2022 года (11 серий), второй и финальный — в июле 2025 года. Изначально планировалось больше, но сериал закрыли после двух сезонов.

Первый сезон заканчивается тем, что Морфей побеждает Коринфянина (кошмарного серийного убийцу) на съезде маньяков, а проблема с Вихрем — Роуз Уокер — решается благодаря самопожертвованию её прабабушки Юнити. Морфей понимает, что за всем этим стоит Желание — одна из Бесконечных, его собственная сестра. В финальной сцене Люцифер начинает строить планы мести Морфею за прошлое унижение.

Во втором сезоне история сжимает несколько арок из комикса и доводит до логического завершения путь трансформации Морфея — от бездушной сущности к чему-то более человечному. По отзывам критиков, финал получился достойным, хоть и заметно, что материала хватило бы на три сезона.