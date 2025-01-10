Меню
Чем закончился сериал «Первый номер»?

Чем закончился сериал «Первый номер»?

Олег Скрынько 10 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Первый номер» — российский комедийно-драматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре KION 30 ноября 2024 года. Сезон включает десять эпизодов. Главным героем выступает некогда успешный московский писатель Константин Иноземцев, ныне погрязший в долгах и пребывающий в кризисе. Он получает возможность наладить свою жизнь, когда ему предлагают возглавить редакцию терпящего бедствие глянцевого журнала. Можно сказать, что у этой истории два разных финала. В концовке девятой серии Иноземцев бесславно умирает в купе поезда из-за алкоголя, что является горькой отсылкой к судьбе писателя Эдуарда Багирова (1975–2023). В десятом же эпизоде представлен хеппи-энд. Протагонист превращает свою смерть в розыгрыш, благодаря чему вновь становится звездой: возвращается вдохновение, редакция журнала приветствует его как героя, а возлюбленная возвращается к нему, отменив свадьбу с другим мужчиной.

Первый номер
Первый номер комедия, драма
2024, Россия
