Чем закончился сериал «Первый номер»?

Наш ответ:

«Первый номер» — российский комедийно-драматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре KION 30 ноября 2024 года. Сезон включает десять эпизодов. Главным героем выступает некогда успешный московский писатель Константин Иноземцев, ныне погрязший в долгах и пребывающий в кризисе. Он получает возможность наладить свою жизнь, когда ему предлагают возглавить редакцию терпящего бедствие глянцевого журнала. Можно сказать, что у этой истории два разных финала. В концовке девятой серии Иноземцев бесславно умирает в купе поезда из-за алкоголя, что является горькой отсылкой к судьбе писателя Эдуарда Багирова (1975–2023). В десятом же эпизоде представлен хеппи-энд. Протагонист превращает свою смерть в розыгрыш, благодаря чему вновь становится звездой: возвращается вдохновение, редакция журнала приветствует его как героя, а возлюбленная возвращается к нему, отменив свадьбу с другим мужчиной.