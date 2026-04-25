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Чем закончился сериал «Первокурсницы»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Комедийный сериал «Первокурсницы» от ТНТ состоит из двух сезонов, по 8 серий в каждом (всего 16 серий). Первый сезон вышел в 2023 году, второй — в 2024-м.

Второй сезон заканчивается на оптимистичной ноте. Главные героини Жанна и Настя наконец воплощают свою давнюю мечту и открывают кафе «На лазурном берегу». Правда, пока это не ресторан мечты, а маленькая шашлычка в промзоне — но первый шаг сделан.

Виктория и Михаил решают вопрос с удочерением девочки Зои из детского дома — Вика «выигрывает» ребёнка, а Михаил — саму Вику. В канун Нового года Кирилл повторно делает предложение Жанне, и на этот раз она соглашается. Настя начинает новые отношения.

Финал оставляет ощущение открытости — возможно, авторы планируют продолжение.

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Первокурсницы
Первокурсницы комедия
2023, Россия
6.0
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