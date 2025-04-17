Чем закончился сериал «Переходный возраст»?

Меню
Олег Скрынько 17 апреля 2025 Дата обновления: 17 апреля 2025
Наш ответ:

«Переходный возраст» — британский мини-сериал, который вышел 13 марта 2025 года и стал одним из крупнейших хитов в истории стрим-сервиса Netflix. В центре сюжета — трагедия, главным фигурантом которой оказался 13-летний Джейми Миллер. Уже в концовке первой из четырех серий становится известно, что Джейми действительно убил свою одноклассницу. Мальчика допрашивают, а в дальнейшем он оказывается в колонии, где проходит психотерапию.

В концовке Джейми вынужден лицом к лицу столкнуться с последствиями своего преступления, тогда как внутренние конфликты достигают пика. Мальчик общается с психологом, который помогает ему разобраться в себе. Джейми раскаивается, но все равно остается зажат и закрыт. Вместе с тем обостряются отношения Джейми с родителями. Поскольку в сериале акцент сделан не на детективной составляющей, а на социальных проблемах и переживаниях персонажей, ярко выраженной точки авторы не ставят. На многие заданные вопросы зрителям нужно найти собственные ответы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Переходный возраст
Переходный возраст драма, криминал
2025, Великобритания
0.0
