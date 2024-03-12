Чем закончился сериал «Паучий источник»?

В заключительной серии сериала «Паучий источник» Кира завершает расследование и находит свою пропавшую сестру. Денис признается, что ошибся, ибо организатором всего оказалась не участковый, а Магда. Все выдумки и мистификации — ее заслуга. Именно Магда придумала и раскрутила историю с источником. Оказывается, она была вовлечена в заказы на убийства. Киру на самом деле заказал партнер Андрея, который задумал захватить бизнес, как только Андрея приговорят за убийство супруги. Партнер рекомендовал Андрею горничную, которая убедила Настю отправиться на остров. Именно она же обнаружила окровавленные вещи Насти.
