Чем закончился сериал «Паучий источник»?

Олег Скрынько 12 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В заключительной серии сериала «Паучий источник» Кира завершает расследование и находит свою пропавшую сестру. Денис признается, что ошибся, ибо организатором всего оказалась не участковый, а Магда. Все выдумки и мистификации — ее заслуга. Именно Магда придумала и раскрутила историю с источником. Оказывается, она была вовлечена в заказы на убийства. Киру на самом деле заказал партнер Андрея, который задумал захватить бизнес, как только Андрея приговорят за убийство супруги. Партнер рекомендовал Андрею горничную, которая убедила Настю отправиться на остров. Именно она же обнаружила окровавленные вещи Насти.

