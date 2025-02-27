Чем закончился сериал "Патриот"?

Меню
Олег Скрынько 27 февраля 2025 Дата обновления: 27 февраля 2025
Наш ответ:

«Патриот» - один из самых популярных отечественных сериалов наших дней. Недавно на ТНТ закончился четвертый сезон, но он вряд ли станет финальным. Поэтому концовка комедии все еще неизвестна.

В последней на сегодняшний день серии происходили следующие события. Саня и Ленка наконец-то официально становятся мужем и женой, но вместо тихого праздника их ждёт неожиданность — Коммуна и родственники устраивают банкет с особым гостем, звездой «Фабрики звёзд» Антоном Зацепиным. Тем временем Гера делает предложение Любе, а Валера решается на важный шаг. Однако события принимают неожиданный поворот — герои оказываются на грани жизни и смерти, вынужденные переосмыслить своё прошлое. Кто из них вернётся, а чья судьба изменится навсегда? Об этом зрителям только предстоит узнать.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Патриот
Патриот комедия
2020, Россия
0.0
