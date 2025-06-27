Чем закончился сериал «Отражение радуги»?

Наш ответ:

«Отражение радуги» — российский сериал в жанре детективного триллера. Премьера состоялась в феврале 2020 года. Сезон включает 12 эпизодов. В центре сюжета специалистка по криминальной психологии Полина Орехова, которая принимает участие в расследовании серии убийств, происходящих на конечных станциях разных веток метро. На месте каждого из семи преступлений маньяк оставил цветную ленту — по одной на каждый цвет радуги. Полина догадывается, что в действительности убийц несколько, но ими управляет один манипулятор, прозванный Радугой.



Радугой оказывается психотерапевт Борис Пронин. После его смерти убийства под личиной Радуги продолжает организовывать его возлюбленная Лариса Дроздова. В концовке сериала Женя, дочь Полины, сбегает со своим парнем Дэном из-под охраны матери и Андрея. Полина узнает об этом от подруги Жени. Елена, жена Руслана, сообщает полиции, что муж иногда одалживает авто у друга. Макаров и его команда находят эту машину. Дэн приводит Женю в заброшенное здание к Руслану. Руслан собирается застрелить Женю. Входят Лариса и Лазарев. Лариса пытается вырвать оружие у Руслана, но он в нее стреляет. Врывается группа захвата. Андрей убивает Руслана, а умирающая Лариса просит прощения у Полины. Полине сообщают, что Рыбак совершил самоубийство в СИЗО. Полина и Андрей женятся, вскоре у них родится ребенок.