Чем закончился сериал "Отчаянные домохозяйки"?

Чем закончился сериал "Отчаянные домохозяйки"?

Олег Скрынько 22 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Финал сериала "Отчаянные домохозяйки" завершает истории героинь, подводя их к новым этапам жизни. На улице Вистериа Лейн случаются трагические и судьбоносные события. Рене и Бен всё же женятся, несмотря на хаос в день свадьбы. Сьюзан прощается с соседями и уезжает из города, чтобы поддержать свою дочь Джули, которая стала матерью-одиночкой. Бри оправдана в суде и находит своё счастье с новым мужчиной. Габриэль становится успешной бизнес-леди, запустив интернет-магазин, а её отношения с Карлосом выходят на новый уровень.

Последний эпизод показывает, как все героини уходят со сцены Вистериа Лейн, и их места занимают новые жильцы, у которых, возможно, тоже есть свои секреты. Завершается история воспоминаниями покойной Мэри Элис, напоминая, что каждая жизнь — это смесь радости, боли и неожиданных сюрпризов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отчаянные домохозяйки
Отчаянные домохозяйки драма, комедия, детектив
2004, США
8.0
