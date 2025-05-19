Меню
Чем закончился сериал «Операция “Карпаты”»?

Олег Скрынько 19 мая 2025 Дата обновления: 19 мая 2025
Наш ответ:

«Операция “Карпаты”» — российский исторический детектив, вышедший на телеканале РЕН ТВ и в онлайн-кинотеатре Wink. Проект включает два сезона. Действие разворачивается на западе Украины в 1949 году. По сюжету оперативник Вороновский, также известный как Ворон, возглавляет борьбу против Организации украинских националистов (ОУН), которая ведет террористическую и подрывную деятельность против советской власти. Вороновский получает миссию внедриться в круг повстанцев и обезвредить их, предотвратив дальнейшие теракты. Первая попытка заслать шпиона в стан врага не увенчалась успехом. Ворон в рамках этого дела вынужден сотрудничать с ненавистным ему вором-рецидивистом Чумой.

Чем закончился первый сезон

Главным героям удается выполнить свое задание и ликвидировать врага в УССР. Несмотря на это, за рубежом остаются группировки националистов, которые продолжают антисоветскую деятельность.

Чем закончился второй сезон

Шаповалов, пытаясь спастись от МГБ, дает Вороновскому понять, что имеет место крупный заговор. Состоит эта преступная операция в срыве поставки зерна из Венгрии. Команда Вороновского находит захваченные склады, которые вот-вот взорвутся. В схватке с членами ОУН Чума получает ранение, но взрыв удается предотвратить. Вороновский и Ангелина пытаются схватить Олеся, но в них стреляют. Вороновский тоже ранен. Радченкову предлагают перевербовать задержанных агентов, чтобы тем самым дезинформировать Запад. Третий секретарь Горкома Кирик арестован, поскольку сотрудничал с противником. Калинин собирается внедриться в сеть американских агентов. Вороновкий под надзором Радченкова шлет телеграмму Чандлеру, сообщая, что игра продолжается. Баранов получает свободу и возобновляет работу.

