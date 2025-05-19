Чем закончился сериал «Операция “Карпаты”»?

«Операция “Карпаты”» — российский исторический детектив, вышедший на телеканале РЕН ТВ и в онлайн-кинотеатре Wink. Проект включает два сезона. Действие разворачивается на западе Украины в 1949 году. По сюжету оперативник Вороновский, также известный как Ворон, возглавляет борьбу против Организации украинских националистов (ОУН), которая ведет террористическую и подрывную деятельность против советской власти. Вороновский получает миссию внедриться в круг повстанцев и обезвредить их, предотвратив дальнейшие теракты. Первая попытка заслать шпиона в стан врага не увенчалась успехом. Ворон в рамках этого дела вынужден сотрудничать с ненавистным ему вором-рецидивистом Чумой.
Главным героям удается выполнить свое задание и ликвидировать врага в УССР. Несмотря на это, за рубежом остаются группировки националистов, которые продолжают антисоветскую деятельность.
Шаповалов, пытаясь спастись от МГБ, дает Вороновскому понять, что имеет место крупный заговор. Состоит эта преступная операция в срыве поставки зерна из Венгрии. Команда Вороновского находит захваченные склады, которые вот-вот взорвутся. В схватке с членами ОУН Чума получает ранение, но взрыв удается предотвратить. Вороновский и Ангелина пытаются схватить Олеся, но в них стреляют. Вороновский тоже ранен. Радченкову предлагают перевербовать задержанных агентов, чтобы тем самым дезинформировать Запад. Третий секретарь Горкома Кирик арестован, поскольку сотрудничал с противником. Калинин собирается внедриться в сеть американских агентов. Вороновкий под надзором Радченкова шлет телеграмму Чандлеру, сообщая, что игра продолжается. Баранов получает свободу и возобновляет работу.
Авторизация по e-mail