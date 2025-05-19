Чем закончился сериал «Опасная близость»?

Наш ответ:

«Опасная близость» — российский драматический сериал, вышедший весной 2025 года в онлайн-кинотеатре START. Также шоу доступно на Okko, PREMIER, Wink и «Иви». Главной героиней выступает преуспевающая пластический хирург Анна, руководящая собственной клиникой. Анна — необычайно требовательная к себе и окружающим перфекционистка, не терпящая слабостей. Однако настает момент, когда героиня осознает, сколь хрупок выстроенный ею мир. Поворотной точкой становится ДТП, в которую Виктор, муж Анны, попал вместе со своей любовницей в лице популярной блогерши и певицы Жени. Узнав о неверности мужа, Анна решает жестоко отомстить. Помощником Анны становится жестокий и абьюзивный Олег — муж Наташи, погибшей в той же аварии.



Сериал полон интриг и перипетий, в которых задействовано множество персонажей. Месть Анны приводит к ухудшению отношений с дочерью Соней, а также до угроз со стороны коррумпированных полицейских, которые заодно с Виктором. В финале Виктор выясняет, что Наташа была убита до злосчастной автокатастрофы. Он обнаруживает видео, на котором Олег помещает в автомобиль уже мертвое тело. Затем Олег убивает Виктора, стреляя тому в голову. После Олег идет к Анне. Последний кадр ставит вопрос: станет ли Анна следующей жертвой или же сама превратится в убийцу.