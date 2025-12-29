Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не одна дома 3. Выпускной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри"?

Чем закончился сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 декабря 2025

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — одна из самых популярных новинок конца 2025 года. Сериал основан на произведениях Стивена Кинга и является приквелом дилогии «Оно» и «Оно 2».

Чем закончился сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

На протяжении всего сезона военные вели активные поиски сущности по имени Пеннивайз. Под предлогом захвата демона для создания сверхоружия, которое обеспечит превосходство страны, они на самом деле стремились к иной цели — использовать страх, порождаемый клоуном, чтобы полностью подчинить и контролировать население.

Изначальная тюрьма Пеннивайза представляла собой особую конструкцию из магических камней, которые упали на Землю и разбились. Коренные жители этих земель собрали осколки и, погрузив их в землю по особому кругу, создали невидимую, но мощную клетку, на века заперев в ней сущность. Однако со временем прямо над этим проклятым местом вырос город Дерри.

Солдаты, обнаружив один из ключевых камней, выкопали его, чем невольно разрушили древнее заклятие и освободили Пеннивайза. Вырвавшись на свободу, демон немедленно начал террор: ворвавшись в школу, он убил директора, подчинил своей воле детей и повёл их, как стадо, на верную гибель. Противостоящие ему герои, опираясь на уникальные психические способности Халлорана, нашли уцелевший артефакт-камень. Их план был прост: вернуть его в землю, чтобы восстановить разрушенную магическую тюрьму. На их пути встали и сам клоун, и преследующие свои цели военные. В критический момент Халлоран, используя свой дар, проник в сознание Пеннивайза и на несколько драгоценных минут обездвижил его. Этим временем воспользовались дети, которые, чувствуя мистическую поддержку погибшего друга, дотащили камень до нужной точки и погрузили его в землю. Магический круг вновь замкнулся, и Пеннивайз был побеждён, обречён на новый 27-летний цикл бездействия.

Финальная сцена сезона совершает прыжок в 1989 год. Мы видим, как пробудившийся от спячки Пеннивайз встречает в канализационных тоннелях Беверли Марш — ту самую девочку, роль которой в оригинальных фильмах исполнила София Лиллис. Этот эпизод напрямую связывает сюжет приквела с событиями дилогии «Оно», одновременно открывая дорогу для будущих сезонов, которые могут погрузиться в более ранние периоды противостояния — 1935 и 1908 годы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Теперь всегда включаю эту настройку перед поездкой — навигатор больше не «прыгает», даже если вокруг глушилки
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше