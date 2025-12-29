«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — одна из самых популярных новинок конца 2025 года. Сериал основан на произведениях Стивена Кинга и является приквелом дилогии «Оно» и «Оно 2».

Чем закончился сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

На протяжении всего сезона военные вели активные поиски сущности по имени Пеннивайз. Под предлогом захвата демона для создания сверхоружия, которое обеспечит превосходство страны, они на самом деле стремились к иной цели — использовать страх, порождаемый клоуном, чтобы полностью подчинить и контролировать население.



Изначальная тюрьма Пеннивайза представляла собой особую конструкцию из магических камней, которые упали на Землю и разбились. Коренные жители этих земель собрали осколки и, погрузив их в землю по особому кругу, создали невидимую, но мощную клетку, на века заперев в ней сущность. Однако со временем прямо над этим проклятым местом вырос город Дерри.



Солдаты, обнаружив один из ключевых камней, выкопали его, чем невольно разрушили древнее заклятие и освободили Пеннивайза. Вырвавшись на свободу, демон немедленно начал террор: ворвавшись в школу, он убил директора, подчинил своей воле детей и повёл их, как стадо, на верную гибель. Противостоящие ему герои, опираясь на уникальные психические способности Халлорана, нашли уцелевший артефакт-камень. Их план был прост: вернуть его в землю, чтобы восстановить разрушенную магическую тюрьму. На их пути встали и сам клоун, и преследующие свои цели военные. В критический момент Халлоран, используя свой дар, проник в сознание Пеннивайза и на несколько драгоценных минут обездвижил его. Этим временем воспользовались дети, которые, чувствуя мистическую поддержку погибшего друга, дотащили камень до нужной точки и погрузили его в землю. Магический круг вновь замкнулся, и Пеннивайз был побеждён, обречён на новый 27-летний цикл бездействия.



Финальная сцена сезона совершает прыжок в 1989 год. Мы видим, как пробудившийся от спячки Пеннивайз встречает в канализационных тоннелях Беверли Марш — ту самую девочку, роль которой в оригинальных фильмах исполнила София Лиллис. Этот эпизод напрямую связывает сюжет приквела с событиями дилогии «Оно», одновременно открывая дорогу для будущих сезонов, которые могут погрузиться в более ранние периоды противостояния — 1935 и 1908 годы.