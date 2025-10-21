Чем закончился сериал "Олдскул"?

«Олдскул» — нашумевший российский сериал 2025 года, полюбившийся широкой аудитории.
Кульминация первого сезона «Олдскула» сводит воедино все сюжетные линии. Несмотря на первоначальные трудности, Марии Трифоновой чудом удается подготовить учеников к математической олимпиаде. Её внучка Вика успешно справляется, а Богдан проходит дальше из-за малого числа участников, что становится неожиданной, но приятной победой.
Личная драма разворачивается у её дочери Натальи, которая мечтала о романе с директором. Полагая, что он избегает её из-за служебной этики, она даже пыталась свести биологичку и Даню, чтобы создать прецедент. Однако истинная причина оказалась проще и горше: директор помирился с женой. Разочарованная Наталья собирается уволиться.
Финал достигает пика на концерте ко Дню матери, где директор и коллеги благодарят Наталью, и она, кажется, готова остаться. Но этот трогательный момент нарушает пожарная тревога. Её устроил завхоз Игорь, который таким образом выманил всех на улицу для грандиозного жеста — он прилетел на воздушном шаре с портретом Марии Трифоновой, за которой долго и настойчиво ухаживал. Мария, чьи отношения с соседом не сложились, из любопытства принимает его приглашение и взмывает в небо на шаре, давая зрителю надежду на новый старт их отношений.
Второй сезон, выход которого запланирован на 2026 год, обешает продолжение истории с новыми проблемами и курьезными ситуациями.
