Чем закончился сериал "Одна любовь на двоих"?

Олег Скрынько 22 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Режиссер Юрий Попович создал четырехсерийный фильм "Одна любовь на двоих" в жанре мелодрамы с участием таких актеров, как Евгения Глотова (Лера), Елена Фатюшина (Антонина Петровна) и Егор Шмыга (Гена).

В завершении сериала "Одна любовь на двоих" происходят следующие события: Следователь пытается заставить Леру обвинить Гену, представив его как организатора происходящего. Денис рассказывает Гене и Антонине Петровне о ситуации. Гена стремится встретиться с Лерой. Лера упорно отказывается подписывать документы без адвоката. Антонина Петровна заявляет опекунам Евы о том, что решает дать Лере второй шанс, чтобы стать лучшей матерью. Комаровы возмущены и называют Леру преступницей, но Антонина Петровна утверждает обратное. Предлагает Еве пожить у себя, на что девочка соглашается. В итоге, Антонине Петровне удается получить опеку над Евой, несмотря на противодействие Комаровых и их связей. Антонина Петровна обещает Лере, что с Евой будет всё в порядке.

Денис сообщает Гене, что на оружии не осталось отпечатков пальцев, но Лера всё равно согласилась на предложение следователя. Гена убеждает передать Лере информацию о том, что он будет поддерживать её. В суде демонстрируется видео с камер видеонаблюдения, доказывающее, что у Леры не было оружия. Лера приговаривается к условному заключению.

