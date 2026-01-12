Чем закончился сериал "Обнальщик"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 января 2026 Дата обновления ответа: 12 января 2026

«Обнальщик» — одна из самых обсуждаемых новинок на российских стримингах.

О чем сериал:

2013 год. Лёша почти осуществил IT-мечту, готовясь к стажировке в Китай, но его семья вынуждена бежать на Дальний Восток. Там открывается правда: отец, Михаил, в долгах и в прицеле у бандитов. В отчаянии он использует технологию сына, и они вдвоём начинают обналичивать миллионы для криминальных авторитетов. Теперь их новая реальность — это постоянная угроза тюрьмы или расправы.

Чем закончился сериал «Обнальщик»

Рассказываем, чем завершился первый сезон сериала «Обнальщик». Первый сезон «Обнальщика» завершился, оставив в целом светлое впечатление и дав героям надежду. После гибели Рыбного и прощания Михаила с матерью, казалось, семья сможет начать всё с чистого листа вдали от города. Однако финальная серия вносит трагическую поправку: Давид, не в силах вынести душевных мук, совершает самоубийство, так и не подняв руку на Ольгу.

В конечном итоге семья Гординых уезжает из города вместе, и финал обретает болезненное, но цельное завершение, даря ощущение освобождения. Оптимизм, однако, не абсолютен — прощальные слова хозяйки похоронного бюро оставляют лёгкую, но отчётливую тревогу, намекая на то, что старые конфликты могут породить новые, оставляя дверь приоткрытой для возможного второго сезона.

