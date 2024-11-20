Чем закончился сериал «Ночные ласточки»?

Меню
Олег Скрынько 20 ноября 2024 Дата обновления: 20 ноября 2024
Наш ответ:

«Ночные ласточки» — российская военная мелодрама, вышедшая в 2013 году. Сезон состоит из восьми эпизодов. Сериал можно посмотреть на таких онлайн-сервисах, как «Кинопоиск», «Иви», PREMIER, «Смотрешка» и «Кино1ТВ».

В центре сюжета — девушки из 46-й гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, который осуществил первую боевую миссию 12 июня 1942 года. В заключительной серии подбитый летчицами нацистский самолет падает в лесное болото, но не взрывается. В кабине этого самолета находится прибор ночного видения, который пытаются заполучить советские разведчики и немцы. Немецкий инженер Холтс, создавший это приспособление, отправляется на его поиски. Холтс устраивает засаду, нацеленную на главных героинь. Немцы выясняют, где располагается отряд Евгении Звонаревой. Александр Макеев и его товарищи хватают Хотста, который показывает кратчайший путь к самолетам. По пути туда разгорается бой с нацистами. Немцы отступают, а самолеты с девушками-летчицами взлетают. Немецкие зенитчики замечают самолеты и начинают по ним стрелять. Иван получает ранение. Галина сбрасывает бомбы врагов. Советское подразделение возвращается на свою базу.

