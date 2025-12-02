Чем закончился сериал «Нейровася»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 декабря 2025 Дата обновления ответа: 2 декабря 2025

«Нейровася» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Премьера состоялась 10 ноября 2025 года. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

О чем сериал

В центре сюжета — суровый русский мент Вася, который живет по собственным правилам и не признает современные технологии. Несмотря на это, Вася вынужден сотрудничать с ИИ svt 1,9, или просто Светой. Вася всеми силами пытается избавиться от такого напарника, но осознает, что Света оказывается полезна не только в раскрытии преступлений, но и помогает ему наладить личную жизнь.

Что показали в концовке?

Первый сезон закончился тем, что Вася участвует в квизе МВД вместе со Светой. Когда у конкурентов перекрывают интернет, Вася выигрывает финал благодаря своим знаниям и опыту, заслужив выходной и примирившись с женой. Тема же случайно выигрывает признание у преступников, обыграв их в покер.

