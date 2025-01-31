Чем закончился сериал "Неверная"?

Наш ответ:

«Неверная» - новый сериал шведского производства, который начал выходить в эфир 26 января 2025 года. На данный момент в эфир вышли только два эпизода, поэтому нельзя сказать, как именно закончится телесериал.



Пожилой режиссер Дэвид Говард вновь сталкивается с призраками прошлого, когда встречает свою бывшую возлюбленную, актрису Марианну Фоглер. Тридцать лет назад их связывал бурный роман, вспыхнувший вопреки всем правилам — ведь Марианна была замужем за Маркусом, лучшим другом Дэвида. Тогда, в то судьбоносное лето, он гостил у супружеской пары, и вспыхнувшая между ними с Марианной страсть оказалась сильнее доводов разума. Их тайные встречи стали испытанием не только для них, но и для окружающих. Спустя годы они вновь погружаются в воспоминания, возвращаясь к сложным моральным выборам и драматическим последствиям их связи. Любовный треугольник оставил глубокие шрамы: Марианна разрушила семью, потеряла мужа и любимого человека. Прошло ли время для них бесследно? Или старые чувства и прежние ошибки вновь настигнут их, заставляя пережить ту же боль заново?