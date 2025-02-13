Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал "Не бойся, верь, люби"?

Олег Скрынько 13 февраля 2025 Дата обновления: 13 февраля 2025
Наш ответ:

В финале сериала «Не бойся, верь, люби» Марина преподает детям экологию и мечтает о ребенке, но в браке с Вадимом этого не происходит. Он изменяет ей, но она прощает его, надеясь, что с появлением малыша все изменится. Выясняется, что проблема в Вадиме, но Марина скрывает правду и решает забеременеть от другого мужчины. Так рождается Илья.

Рождение сына меняет Вадима, он оставляет любовниц. Но вскоре у Марины диагностируют рак. Она тайно лечится и решает найти мужу замену в лице его первой любви Елены. Вадим увлекается ею и хочет уйти. Когда Марина выздоравливает, она встречает Михаила, который предлагает ей работу. Они сближаются, и Марина разводится с Вадимом. Вадим пытается вернуть Марину, но между ним и Михаилом вспыхивает конфликт. В итоге он остается с Еленой. Михаил попадает в больницу после ранения. В финале он приходит в себя, а Марина сообщает, что ждет ребенка.

