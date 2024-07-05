Чем закончился сериал «На автомате»?

Наш ответ:

«На автомате» — российский криминально-комедийный сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 5 июня 2024 года. Сезон состоит из восьми эпизодов, но на данный момент вышли только шесть, поэтому информации о том, чем закончится сериал, пока нет. Седьмая серия станет доступная на стриминге 10 июля, тогда как премьера финала состоится 17 июля.



Сериал повествует о братьях подросткового возраста Роме и Жене, чья жизнь изо дня в день следует по одному и тому же сценарию. Ситуация меняется, когда главные герои находят партию оружия. Они воспринимают это как шанс заработать легкие деньги, продав автоматы на черном рынке. Однако у оружия есть владельцы из криминального мира, так что авантюра Ромы и Жени превращается в опасный квест. Вскоре в эту историю оказываются вовлечены едва ли не все жители городка, где происходят события.