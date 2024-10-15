Меню
Чем закончился сериал «Мятежный дух»?

Чем закончился сериал «Мятежный дух»?

15 октября 2024
Наш ответ:

«Мятежный дух» — известный аргентинский молодежный сериал, состоящий из двух сезонов, которые выходили с 2002-го по 2003 год. Всего шоу включает 318 эпизодов. Основное действие разворачивается в стенах престижной школы-интерната, где обучаются дети зажиточных и влиятельных людей. Главными героями выступают подростки Марисса, Пабло, Мия и Мануэль. Несмотря на то, что они не похожи друг на друга, их объединяет любовь к музыке, что выливается в создание поп-группы Erreway.

Заканчивается сериал счастливо. Мия прощает Мануэля, так что они снова становятся парой. Марисса наконец мирится с Пабло. Фелиситас избегает исключения из школы и мирится с отцом. Лухан сходится с Маркосом. Нико и Луна женятся. Гвидо остается с Лаурой, а Томас — с Пилар. Франко Колуччи и Соня Рэй тоже женятся, так что Мия и Марисса становятся сводными сестрами. Отец Вико отказывается от алкоголя. Мафию разоблачают, а Серхио Бустаманте оказывается арестован. Школа-интернат «Элитный путь» прекращает существование — учреждение превращается в обычную школу без проживания.

