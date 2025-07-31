Чем закончился сериал «Мы все мертвы»?

Наш ответ:

«Мы все мертвы» — южнокорейский сериал о зомби-вирусе, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Первый сезон вышел в 2022 году и сразу же был продлен на второй сезон, но съемки продолжения начались только в июле 2025 года. Действие разворачивается в школе города Хёсан, где некоторые ученики подвергаются травле при пассивности руководства. Однажды одну школьницу кусает хомяк, что становится началом эпидемии зомби-вируса. Учащимся, которым удалось избежать заражения, приходится бороться за выживание.



В итоге военные решают взорвать Хёсан. Выжившие укрываются на стройке. Там же оказывается Квинам, который кусает Чхонсана, но затем Чхонсан сталкивает Квинама с большой высоты. Заразившаяся Намра сообщает о предстоящей бомбардировке. Затем Чхонсан отвлекает на себя внимание зомби, чтобы спасти остальных. Перед этим он целует Ончо. Следует еще одна драка между Чхонсаном и Квинамом, Чхонсан теряет глаз. Военные начинают обстреливать город. Квинам и Чхонсан погибают. Военачальник, приказавший разрушить город, выпускает видеообращение, беря вину на себя, а затем кончает с собой.



Группа выживших спасается в лесу, тогда как в городе войска продолжают зачистку. Во время стычки с зомби группа теряет Вуджина. Намра все ближе к превращению. Сухек и Ончо видят, как она съедает мертвеца. После Намра отказывается укусить Ончо и уходит. Тэсу, Миджин, Ончо, Сухек, Хари и Херен находят военных — теперь они спасены. Их допрашивают, но они ничего не рассказывают об учителе биологии, который создал вирус.



Спустя четыре месяца после зомби-эпидемии в Хёсани ситуация нормализовалась. Ончо покидает лагерь и идет на кладбище, чтобы помянуть погибших. Она замечает, что на крыше школы горит костер. Шестеро выживших героев затем отправляются туда и находят Намру. Она ранее говорила, что хотела бы в последний раз собраться с друзьями у костра. Затем, попрощавшись, она прыгает с крыши.