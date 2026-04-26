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Чем закончился сериал «Моя гениальная подруга»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

Сериал завершился в ноябре 2024 года после 4 сезонов (всего 32 серии). Финальный эпизод называется «Реституция».

В последнем сезоне действие переносится в 1980-е годы. После исчезновения маленькой Тины — дочери Лилы — жизнь подруг меняется бесповоротно. Лила замыкается в себе, отдаляется от Энцо, от сына Дженнаро, от работы и, в конце концов, от самой Лену.

Элена (Лену) тем временем продолжает писательскую карьеру, переживает крах отношений с Нино (которого в финале арестовывают за коррупцию), растит дочерей — Деде и Эльзу, которые в итоге уезжают в США. В финале Лену переезжает с младшей дочерью Иммой в Турин.

Самый пронзительный момент финала — последняя встреча подруг, в которой Лила признаётся, что хочет исчезнуть. И действительно исчезает. Этим сериал замыкает круг: в самом первом эпизоде пожилая Лену получала звонок от Дженнаро о том, что его мать бесследно пропала.

Но в самом конце Лену получает посылку — две маленькие куклы, точно такие же, какие девочки бросили в подвал дома дона Акилле много десятилетий назад. Что это значит — знак от Лилы, что она жива, или прощальный жест — остаётся открытым для зрителя.

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Моя гениальная подруга
Моя гениальная подруга драма
2018, Италия
8.0
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