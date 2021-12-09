Чем закончился сериал «Московский роман»: краткое содержание, спойлеры

В заключительной, 16-й серии «Московского романа» Агния решает учиться на ювелира. Она приезжает домой, чтобы забрать свои вещи. Агния не знает, что Гарик искал ее и в отчаянии собрался уехать за границу. Ирина прекрасно понимает, что на самом деле внучка любит Гарика, и помогает им помириться. Вскоре у молодых людей рождается дочка, которую они называют в честь бабушки. В руки к Юрию попадает картина Серова, которую Ирина когда-то продала, чтобы поправить свое бедственное положение.
Потеряв свой бизнес, Тычкин возвращается к искусству реставрации, его отношения с Ириной налаживаются. Лиза и Вова женятся.
Авторизация по e-mail