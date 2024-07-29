Меню
Чем закончился сериал "Морячка"?

Олег Скрынько 29 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Морячка" стала одной из главных мелодрам этого сезона, мгновенно завоевав любовь отечественных зрителей. Премьера сериала состоялась на телеканале Россия 1 и получила положительные отзывы от целевой аудитории. Давайте вспомним, что произошло в последнем эпизоде.

Михаила арестовывают после того, как на месте преступления находят отвертку с его отпечатками пальцев. Его также обвиняют в преступном сговоре с Сергеем. Арам поручает запугать Михаила в тюрьме, чтобы тот не выдал следователям никакой информации. Тем временем, Катя беспокоится за Сергея и обращается за помощью к Андрею Ксенопуло. Однако вместо поддержки она узнаёт неприятную правду: оказывается, Сергей всё это время обманывал её, а Андрей прикрывал его, ссылаясь на старую дружбу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Морячка
Морячка мелодрама
2024, Россия
0.0
