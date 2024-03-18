Меню
Чем закончился сериал «Молодежка»?

Чем закончился сериал «Молодежка»?

Олег Скрынько 18 марта 2024
Наш ответ:

Шестой и финальный сезон популярного российского сериала «Молодежка» вышел в 2019 году. В заключительных эпизодах Сергей Макеев возвращается на тренерский мостик хоккейной команды «Медведи», которую он до этого вывел в Высшую лигу. Новая цель Макеева состоит в выигрыше Кубка КХЛ. В то же время в клубе появляется новый спортивный директор в лице Виктории Каштановой. У нее и Макеева случается интрижка, но в итоге мужчина решает не развивать эти отношения из-за боязни потерять семью.

О служебном романе Макеева узнает его сын Антон Антипов. Он угрожает Каштановой, а позже переходит в другой клуб. Жена Макеева тоже узнает о связи мужа с Каштановой и решает уйти от него. Несмотря на это, в дальнейшем Макееву удается получить от супруги прощение, тогда как Каштанова начинает романтические отношения с Точилиным.

Антипов убеждает экс-жену Сочникова посетить игру и побеседовать с Олей. Шевцов ставит точку в действиях Жилина и Орловой по отношению к Казанцеву. Настя решает быть вместе с Платоновым. Бакин невольно помогает отцу получить обратно деньги и преподать урок Горячкину. В финальном матче «Медведи» побеждают, после чего команда горячо благодарит Макеева.

