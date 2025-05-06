Меню
Чем закончился сериал «Между нами химия»?

Олег Скрынько 6 мая 2025 Дата обновления: 6 мая 2025
«Между нами химия» — российское драмеди, премьера которого состоялась 6 марта в онлайн-кинотеатре Wink. Сезон состоит из восьми серий. Продолжительность каждой — 30 минут. Главной героиней выступает молодая таксистка Таня, в одиночку воспитывающая двоих детей. Однажды она узнает, что у нее рак. Беспокоясь о будущем детей, девушка решает в кратчайшие сроки найти надежного мужчину, который позаботится о ребятах в случае ее смерти. В дальнейшем поклонников у Тани становится слишком много.

Заканчивается сериал тем, что Таня отмечает свой день рождение вместе с Колей и детьми. Таня прошла химиотерапию и потеряла волосы. С днем рождения девушку также поздравляют родственники и врач Дмитрий Олегович, ставший ей другом. Однако Дмитрий Олегович немного обижен, поскольку Таня не пригласила его на праздник, ведь именно он сделал все, чтобы у нее случилась ремиссия.

