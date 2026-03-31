Чем закончился сериал "Мертвая точка"?

«Мертвая точка» — криминальный сериал от НТВ, увидевший свет в 2026 году. Рассказываем, чем завершился первый сезон.

Каким получился финал «Мертвой точки»

Сериал «Мертвая точка» закончился следующим образом. Финал первого сезона «Мёртвой точки» выдаётся напряжённым. Багульник с вооружёнными людьми врывается в особняк Галича, ранит хозяина и требует выдать спрятанные деньги. Галия вынуждена открыть гараж с сумками наличности, но в последний момент появляется израненный Одинцов с автоматом. Он ранит Багульника, однако тот загадочно исчезает из дома.



Позже выясняется: главный злодей всего лишь пешка. Настоящий организатор преступной схемы остаётся в тени — его имя не называют, но финал полон намёков на его существование. Судьбы героев остаются открытыми: Рита так и не узнала всю правду о семье, а Одинцов после всего стоит перед выбором — остановиться или продолжать борьбу. Угроза не исчезает, и самые опасные события ещё впереди.