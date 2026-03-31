Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Космос засыпает» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чем закончился сериал "Мертвая точка"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 31 марта 2026 Дата обновления ответа: 31 марта 2026

«Мертвая точка» — криминальный сериал от НТВ, увидевший свет в 2026 году. Рассказываем, чем завершился первый сезон.

Каким получился финал «Мертвой точки»

Сериал «Мертвая точка» закончился следующим образом. Финал первого сезона «Мёртвой точки» выдаётся напряжённым. Багульник с вооружёнными людьми врывается в особняк Галича, ранит хозяина и требует выдать спрятанные деньги. Галия вынуждена открыть гараж с сумками наличности, но в последний момент появляется израненный Одинцов с автоматом. Он ранит Багульника, однако тот загадочно исчезает из дома.

Позже выясняется: главный злодей всего лишь пешка. Настоящий организатор преступной схемы остаётся в тени — его имя не называют, но финал полон намёков на его существование. Судьбы героев остаются открытыми: Рита так и не узнала всю правду о семье, а Одинцов после всего стоит перед выбором — остановиться или продолжать борьбу. Угроза не исчезает, и самые опасные события ещё впереди.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мертвая точка
Мертвая точка детектив, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше