Чем закончился сериал «Ментовские войны»?

Наш ответ:

«Ментовские войны» — российский криминальный сериал, выходивший с 2005-го по 2018 год. Проект насчитывает одиннадцать сезонов. В центре сюжета — майор Роман Георгиевич Шилов (Александр Устюгов), являющийся сотрудником милиции. На протяжении этой саги протагонист борется против «оборотней в погонах», а также коррупции и произвола в правоохранительных органах. Шилов то и дело получает травмы разной степени тяжести, но из раза в раз возвращается в строй. В заключительной серии финального сезона Шилов вновь становится жертвой покушения, когда в его квартиру стреляют из гранатомета. При этом как таковая смерть героя не показана. Столь неоднозначная концовка привела к спорам среди зрителей о том, действительно ли Шилов погиб. Вероятно, заканчивая историю таким образом, создатели оставили себе возможность возобновить сериал в будущем.