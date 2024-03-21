Чем закончился сериал «Маргоша»?

Наш ответ:

Многосерийная мелодрама «Маргоша» состоит из трех сезонов, которые выходили с 2009-го по 2011 год. Сериал основан на популярном тропе, который заключается в обмене телами. По сюжету главный редактор модного журнала «МЖ» Игорь Ребров сполна пользуется своим статусом богатого и успешного человека, постоянно меняя девушек и не интересуясь их внутренним миром. Одна из его брошенных партнерш решает отомстить Гоше и обращается к гадалке. Вследствие наложенного проклятия Гоша оказывается в теле женщины и становится Маргаритой Ребровой. Он продолжает работать в «МЖ», попутно пытаясь избавиться от наложенных на него чар.



В финальном сезоне Гоша, расставшись с Андреем Калугиным, влюбляется в Маргошу — это девушка, с которой он поменялся телами. Сериал заканчивается свадьбой героев. Обратного обмена телами не происходит, так что Гоша и Маргоша остаются в телах друг друга. Кроме того, они запускают новый журнал под названием «М&Ж». Аня Сомова, лучшая подруга Гоши, сходится с коллегой Геной, который давно в нее влюблен.



Если первые два сезона основаны на аргентинском сериале «Лалола», то третий и заключительный снят по оригинальному сценарию.