Чем закончился сериал "Марафон сердца"?

«Марафон сердца» — мелодрама канала «Домашний», увидевшая свет в 2026 году.

Каким получился финал сериала

Сериал «Марафон сердца» закончился следующим образом. Настя Нефедова, дочь влиятельного фармацевта, сбила на машине триатлета Дмитрия и скрылась. Отец пытался замять дело и отправить её за границу, но она сама устроилась стажёркой в больницу к пострадавшему. Пока Настя ухаживала за Димой, между ними вспыхнули чувства, но правда всё равно вышла наружу. Осознав, что так дальше нельзя, девушка призналась ему в содеянном и добровольно пришла в полицию.



Параллельно разоблачили её бывшего парня Егора, который пытался подставить Настю кражей наркотиков из больницы. Также выяснилось, что соперник Димы Евгений был свидетелем аварии, но промолчал из зависти.

В финале Настя и Дима простили друг друга и вместе вышли на благотворительный забег – для него это первый шаг к возвращению в спорт, для неё символ искупления и новой жизни.