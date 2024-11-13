Меню
Чем закончился сериал «Мама-детектив»?

Олег Скрынько 13 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мама-детектив» — российский детективный сериал, вышедший в 2015 году. Проект состоит из одного сезона, который включает двенадцать эпизодов. Главной героиней выступает инспектор полиции Лариса Левина. Эта привлекательная женщина преуспевает на работе, а также растит двух пятилетних сыновей. Лариса берется за невероятные запутанные дела, полагаясь при их раскрытии на свою блестящую интуицию. В то же время Лариса вынуждена работать под началом своего бывшего мужа Игоря. Также у Ларисы есть верный и опытный напарник Макс, который, возможно, в нее влюблен.

В заключительной серии Лариса и Макс распутывают очередное дело. Лариса окончательно разошлась с Игорем. Более того, она наконец сошлась с Максом. В финале он признается Ларе, что хочет стать членом ее безумной, но ставшей для него драгоценной семьи.

