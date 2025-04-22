Меню
Чем закончился сериал "Леди Баг и Супер Кот"?

Олег Скрынько 22 апреля 2025 Дата обновления: 22 апреля 2025
Наш ответ:

«Леди Баг и Супер Кот» - один из самых популярных мультсериалов наших дней. Он еще не завершился и продолжает выходить на экраны, поэтому рассказать о его концовке на данный момент невозможно.

Поэтому напомним концовку предыдущего, пятого по счету сезона. Финал пятого сезона «Леди Баг и Супер-Кот» стал кульминацией борьбы с Монархом — Габриэлем Агрестом. Он активирует проект «Идеальный альянс» и выставляет Леди Баг и Супер-Кота виновниками похищений, чтобы настроить общество против них. В решающей битве герои раскрывают друг другу свои личности. Габриэль жертвует собой, чтобы исполнить заветное желание. Итог — победа добра, восстановление справедливости и намёк на продолжение истории в будущем.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Леди Баг и Супер-кот
Леди Баг и Супер-кот комедия, боевик, фэнтези
2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
7.0
