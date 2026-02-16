Чем закончился сериал "Крутые повороты"?

«Крутые повороты» — мелодрама, вышедшая на экраны в февраля 2026 гда на телеканале «Домашний». Рассказываем, чем он завершился.

Подробный пересказ финала

Сериал «Крутые повороты» закончился на позитивной ноте. К финалу создатели распутали клубок из нескольких сюжетных линий. История, начавшаяся с флирта подчиненного на корпоративе, вылилась в детектив с ложными следами. Разъяренный муж Семен, искавший жену-изменницу, неожиданно стал для Елены не просто спасителем, а человеком, перевернувшим ее жизнь. Именно он помог разобраться в деле ее сына Жени, подставив прокурора, чья жена погибла под колесами машины парня. Семен добыл компромат на этого прокурора — запись с беременной любовницей. Под давлением улик чиновник согласился на сделку: Женя вышел на свободу, а прокурор лишился поста.



Главные герои обрели долгожданный хеппи-энд. Елена, наконец поверившая в новую любовь, приезжает к Семену в лес и признается, что беременна. Сам лесник тем временем окончательно порвал с прошлым, прогнав бывшую жену Тамару, которая пыталась вернуться после разорения. А сын Елены Женя, освободившись, находит поддержку у Маши — той самой сотрудницы офиса, что писала ему теплые письма в колонию, и между ними завязываются отношения.



Однако расплата настигла карьериста Анатолия, пытавшегося захватить бизнес Елены. Он уволился, но напоследок запустил в систему компании вирус. План провалился: Елена отправила Машу домой, где Женя удаленно устранил неполадки и спас фирму матери. Анатолий остался у разбитого корыта — без денег, влияния и женщины, которую хотел завоевать. Так зло было наказано, а добро и искренняя забота восторжествовали.