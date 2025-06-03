Меню
Чем закончился сериал "Крик совы"?

Олег Скрынько 3 июня 2025 Дата обновления: 3 июня 2025
Наш ответ:

«Крик совы» - российский телехит 2013 года. Напоминаем вам, чем закончилось шоу.

В финальной серии раскрывается, что разыскиваемый капитаном Митиным военный преступник Платон — это директор местного музея Александр Васильевич Горобец. Неожиданно выясняется и личная драма: главная героиня, Нина Каверина, в которую был влюблён сотрудник КГБ Иван Митин, оказывается дочерью Горобца. Несмотря на это, Митин не отказывается от неё и продолжает её защищать. Они покидают Псковский городок, где происходят события. Ранее стало известно, что милиционер Юрий Сиротин утопил в озере музейную рацию — важную улику. Её позже находят. Фильм показывает, как переплетаются судьбы палачей и тех, кто ищет правду, напоминая: прошлое может быть опасным.
 

