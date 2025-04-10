Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Красная королева»?

Чем закончился сериал «Красная королева»?

Олег Скрынько 10 апреля 2025 Дата обновления: 10 апреля 2025
Наш ответ:

«Красная королева» — российско-украинская биографическая драма из 12 серий, вышедшая в 2015 году. Сериал повествует о судьбе и личной жизни манекенщицы Регины Збарской (1935–1987), которая в свое время имела репутацию первой красавицы Советского Союза.

В сериале показано, как Зоя Колесникова, родившаяся в российской глубинке. Ее отец — сапожник и ветеран Второй мировой войны, из-за инвалидности ставший алкоголиком. Мать — уборщица. В ходе очередной ссоры происходит трагедия, из-за чего мать попадает в тюрьму. После этого Регина уезжает в Москву и меняет берет имя Регина. В столице девушка поступает во ВГИК, но вынуждена преодолевать разные препятствия. Однажды она знакомится с художником Львом Барским, а через него — с художницей Верой Араловой. Это позволяет Регине стать моделью.

В дальнейшем Регина представляет СССР на Парижской модной демонстрации. Появление девушки в Париже производит фурор. Она становится мировой знаменитостью. Также в Париже Регина вновь встречается с Володей, с которым она дружила после переезда в Москву. При этом Регина стремится выйти замуж за богача Ротшильда, который сделал ей предложение. Об этом узнает КГБ, в результате чего Регина вынуждена стать доносчицей. Также она выходит замуж за Барского, но отношения не очень ладятся.

Тайная работа на КГБ изматывает Регину. Она беременеет, но из-за переживаний и требований Барского сделать аборт у нее случается выкидыш. После попытки самоубийства Регина попадает в психиатрическую клинику. Оттуда ее вызволяет Володя. После Регина уезжает в Ленинград, чтобы начать новую жизнь, но обнаруживает, что больше не способна забеременеть. Возвращаются психические проблемы. Володя отправляется в командировку, но гибнет. Это становится роковым ударом для Регины. Она совершает самоубийство.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Красная королева
Красная королева драма, мелодрама
2015, Украина
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше