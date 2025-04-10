Чем закончился сериал «Красная королева»?

Наш ответ:

«Красная королева» — российско-украинская биографическая драма из 12 серий, вышедшая в 2015 году. Сериал повествует о судьбе и личной жизни манекенщицы Регины Збарской (1935–1987), которая в свое время имела репутацию первой красавицы Советского Союза.



В сериале показано, как Зоя Колесникова, родившаяся в российской глубинке. Ее отец — сапожник и ветеран Второй мировой войны, из-за инвалидности ставший алкоголиком. Мать — уборщица. В ходе очередной ссоры происходит трагедия, из-за чего мать попадает в тюрьму. После этого Регина уезжает в Москву и меняет берет имя Регина. В столице девушка поступает во ВГИК, но вынуждена преодолевать разные препятствия. Однажды она знакомится с художником Львом Барским, а через него — с художницей Верой Араловой. Это позволяет Регине стать моделью.



В дальнейшем Регина представляет СССР на Парижской модной демонстрации. Появление девушки в Париже производит фурор. Она становится мировой знаменитостью. Также в Париже Регина вновь встречается с Володей, с которым она дружила после переезда в Москву. При этом Регина стремится выйти замуж за богача Ротшильда, который сделал ей предложение. Об этом узнает КГБ, в результате чего Регина вынуждена стать доносчицей. Также она выходит замуж за Барского, но отношения не очень ладятся.



Тайная работа на КГБ изматывает Регину. Она беременеет, но из-за переживаний и требований Барского сделать аборт у нее случается выкидыш. После попытки самоубийства Регина попадает в психиатрическую клинику. Оттуда ее вызволяет Володя. После Регина уезжает в Ленинград, чтобы начать новую жизнь, но обнаруживает, что больше не способна забеременеть. Возвращаются психические проблемы. Володя отправляется в командировку, но гибнет. Это становится роковым ударом для Регины. Она совершает самоубийство.