Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал "Королева танца"?

Чем закончился сериал "Королева танца"?

Олег Скрынько 24 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Кира узнала о произошедшем от следователя, который приходил к ней домой для допросов. Маша, несмотря на расстройство из-за предательства подруги, все же уговаривает Павла взять ее снова в проект. Впереди Маши еще много испытаний, включая предательство от близких людей. Она сталкивается с выбором между страхом быть пойманной и желанием осуществить свою мечту. В ходе своего пути ей придется преодолеть множество трудностей, и даже когда кажется, что ее жизнь разрушена, найдутся те, кто поддержит ее и напомнит, что она не одна в этом мире.

Напомним, что сериал «Королева танца» вышел на телеканале «Домашний» 22 апреля. Мелодрама включила в себя 8 серий, а главные роли исполнили Александра Новикова, Евгений Токарев и Евгения Бурдихина.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Евгений Токарев
Евгения Бурдихина
Yevgeniya Burdikhina

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Королева танца
Королева танца мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше