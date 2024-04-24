Чем закончился сериал "Королева танца"?

Наш ответ:

Кира узнала о произошедшем от следователя, который приходил к ней домой для допросов. Маша, несмотря на расстройство из-за предательства подруги, все же уговаривает Павла взять ее снова в проект. Впереди Маши еще много испытаний, включая предательство от близких людей. Она сталкивается с выбором между страхом быть пойманной и желанием осуществить свою мечту. В ходе своего пути ей придется преодолеть множество трудностей, и даже когда кажется, что ее жизнь разрушена, найдутся те, кто поддержит ее и напомнит, что она не одна в этом мире.



Напомним, что сериал «Королева танца» вышел на телеканале «Домашний» 22 апреля. Мелодрама включила в себя 8 серий, а главные роли исполнили Александра Новикова, Евгений Токарев и Евгения Бурдихина.