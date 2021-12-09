Чем закончился сериал «Королева игры»: краткое содержание

В заключительной, 24-й серии «Королевы игры» Вера приходит в себя после операции по пересадке печени, донором была Анна. Организм женщины мало-помалу восстанавливается после такого серьезного вмешательства, но у нее снова начинаются проблемы с психикой. Однажды Вера видит покойного Зубова, видение напоминает ей, что она обязана жизнью дочери своего врага. Вера отправляется на домой к Анне и угрожает ей пистолетом. Сергей, заподозривший неладное, врывается в комнату и пытается отнять у матери оружие, но получает пулю в живот. Анне становится плохо, она падает замертво.
Окончательно обезумевшая Вера пытается разбудить своего сына со словами, что ему пора в школу.
Авторизация по e-mail