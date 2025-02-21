Чем закончился сериал "Клон"?

Наш ответ:

«Клон» – один из самых продолжительных сериалов, который не все смогли досмотреть до финальной 250-й серии. Вот как он завершился для героев:



Жади и Лукас наконец-то обрели счастье. Пройдя через десятилетия испытаний, они остались вместе, доказав, что настоящая любовь способна преодолеть любые препятствия. Дядя Али и Зорайде – Зорайде, став пятой женой Али, смогла убедить его простить Жади и принять Лукаса. Саид отпустил Жади, но так и не нашёл счастья. Его жёны постоянно конфликтовали, а дочь Хадиджа осталась жить с ним. Латифа и Мохаммед – их дочь Самиру выдали замуж за Зе Роберту, который принял ислам. Это решение укрепило брак Латифы и Мохаммеда. Мел победила зависимость, открыла клинику в память о подруге и обрела семью с Шанди и сыном. Маиза встретила мужчину, который помог ей забыть обиды, и начала новую жизнь. Доктор Альбьери и Лео исчезли в песках Марокко, оставляя свою судьбу загадкой. Иветти и Леонидас поженились и стали родителями близнецов, начав новую главу. Лара Назира дождалась «принца на белом коне», но осталось загадкой – было это реальностью или фантазиями одинокой сестры Саида и Мохаммеда.