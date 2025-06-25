Меню
Чем закончился сериал «Карпов»?

Чем закончился сериал «Карпов»?

25 июня 2025
Наш ответ:

«Карпов» — российский криминальный сериал, представляющий собой один из спин-оффов «Глухаря» (2008–2011). Главным героем ответвления выступает бывший подполковник милиции Станислав Карпов. По сюжету, выйдя их психиатрической клиники, где он проходил принудительное лечение, Стас вынужден начать жизнь с чистого листа, поскольку он лишился былого положения и власти. Сначала Карпов устраивается работать на склад охранником, а затем становится охотником за головами, используя свой профессиональный опыт.

В финале третьего и заключительного сезона Карпов отмечает свой день рождения, получая поздравление от Зиминой. Герой предлагает Свете выйти за него замуж, но она отказывается. Вскоре Карпова призывают на новое дело — он должен освободить взятую в заложницы ассистентку губернатора. Выполнив эту миссию, Карпов возвращается в Москву и снова делает Свете предложение. Они договариваются заключить брак на следующий день. Карпов покупает цветы и спешит к возлюбленной, но сталкивается с бандитами. Он обезвреживает преступников, но получает смертельные ранения. На похороны Стаса приходят многие его знакомые. Зимина у могилы Карпова говорит, что он был хорошим человеком.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Карпов
Карпов криминал, детектив
2012, Россия
0.0
