Чем закончился сериал «Кадетство»?

Олег Скрынько 18 апреля 2025 Дата обновления: 18 апреля 2025
Наш ответ:

«Кадетство» — российский сериал о подростках, выходивший на телеканале ТНТ в 2006–2007 годах. Проект, в свое время пользовавшийся большой популярность, насчитывает три сезона. В центре сюжета — учащиеся Суворовского училища, а также из родные и близкие. Главными героями выступают юные Максим Макаров, Илья Синицын, Степан Перепечко, Илья Сухомлин, Александр Трофимов, Алексей Сырников. В первом сезоне одним из главных персонажей был также выходец из детдома Андрей Леваков, но по сюжету он переводится в Московское Суворовское училище, поскольку лечение его матери проходит в столице. Зато во втором сезоне появляется Кирилл Соболев. В этом сезоне многое построено на соперничестве между Макаровым и Соболевым.

В концовке Ксения, девушка Синицина, решает втайне от него сделать аборт. В итоге Синицин и Ксения расходятся, а позже парня отчисляют из училища за драку с Сырниковым. Макаров наконец получает благословение от своих родителей на то, чтобы быть вместе с преподавательницей этики Полиной, в которую он влюбился на первом курсе. В финале все ребята торжественно выпускаются из училища. В дальнейшем «Кадетство» получило продолжение в виде сериала-сиквела «Кремлевские курсанты» (2009–2010).

