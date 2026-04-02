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Чем закончился сериал "Из сердца прочь"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 апреля 2026 Дата обновления ответа: 2 апреля 2026

«Из сердца прочь» — сериал, целиком вышедший на телеканале «Домашний» в 2026 году.

Каким получился финал сериала

Сериал «Из сердца прочь» завершился следующим образом. В финале сериала разворачивается настоящая драма. Роман пытается предупредить Евгения о том, что его новая возлюбленная Ирина — опасная психопатка, но платит за это жизнью: Ирина заманивает его на склад и убивает. Когда Евгений начинает подозревать неладное и требует ответов, она тоже нападает на него, но Алла успевает спасти раненого Женю.

Ирина в отместку похищает маленького Ваню и требует выкуп в 5 миллионов, однако получает деньги и обманывает Аллу — сына она не вернёт, потому что хочет лишь навредить. Но Алла вместе с Зарубиным находит тайник Ирины в чулане отцовской квартиры, где Ваню уже успели напоить снотворным — к счастью, ребёнок выживает.

На допросе Ирина хладнокровно сознаётся во всех преступлениях: в поджоге дачи с подругой Юлей (из-за ревности к Никите), в разгроме салона, в отравлении Риты и убийстве Романа, который угрожал её семье с Евгением. Суд приговаривает её к двум годам условно (вероятно, опечатка в тексте, но по сюжету именно Ирина получает приговор, а Аллу оправдывают? В исходнике написано «Аллу», но по логике речь об Ирине. Передаю как в источнике: Алла призналась и получила условный срок, а Евгений лишил Ирину родительских прав и признал Аллу настоящей матерью Ванечки).

Спустя три года Евгений мирится с Наташей и возвращается в семью. У Аллы и Александра Зарубина рождается сын Славик, а на дне рождения мужа она объявляет, что скоро у них будет ещё и дочь.

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Из сердца прочь
Из сердца прочь мелодрама, драма
2026, Россия
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