Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Иванько»?

Олег Скрынько 20 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Иванько» — комедийный сериал из двух сезонов, выходивший на телеканале ТНТ. Это история о трех подругах-провинциалках Вале (учительница и психолог), Насте (танцовщица и тамада) и Ярославе (тоже учительница), которым чуть за тридцать. У каждой есть свои проблемы и ощущение, что жизнь складывается не так, как хотелось бы. В стремлении наконец обрести счастье главные героини вновь и вновь повторяют одни и те же ошибки, усугубляя проблемы в личной, профессиональной и семейной жизни. В первом сезоне Настя разругалась со своим сожителем Лехой, Валя выбирала между предпринимателем Макаром и коллегой Костей, а Яся после непродолжительной романтической связи с Макаром переспала с его сыном-старшеклассником Елисеем.

В концовке второго сезона Макар уходит в запой, поскольку Валя ушла от него, отказавшись простить измену. Также Макар выгоняет экс-жену Леру. Валя вместе с Костей готовят школьный мюзикл, в ходе чего директор видит фото с целующимися Ясей и Елисеем. Яся отводит своего маленького сына в школу, где подвергается травле из-за своей связи с Елисеем. Яся рассказывает о своих переживаниях Макару. Тот рекомендует ей расстаться с парнем, но сам Елисей хочет быть с Ясей. Именно он опубликовал в интернете фото с поцелуем.

Настя и Сеня собираются пожениться. В ЗАГС приезжает вся семья Сени, а также Леха, который кричит, что любит Настю. Позже, уже время отмечания свадьбы, Настя понимает, что по-прежнему любит Леху.

Макар приезжает в школу к Вале и рассказывает Косте, что любит девушку. Валя слышит этот разговор и устремляется к Макару.

Яся сквозь слезы сообщает Елисею, что не может быть с ним, поскольку ему нужно сдавать экзамены, а ей — воспитывать своего ребенка.

